В Кузнецке администратор сауны похитила деньги из кассы

В Кузнецке 62-летний владелец сауны обнаружил, что из кассы заведения пропали 7 080 рублей. Он обратился к правоохранителям, и те оперативно восстановили картину событий.

Подозрение пало на 49-летнюю женщину - администратора заведения. При допросе в отделе полиции выяснились ее мотивы к преступлению.

«Вечером она на рабочем месте распивала спиртные напитки совместно с клиентами. Под действием алкоголя у нее возник умысел совершить кражу наличности из кассы», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Так кузнечанка стала фигуранткой уголовного дела о краже.

Ранее с в Пензе 57-летняя женщина, работавшая главным бухгалтером в строительной фирме, за 4 года украла у организации 4 млн 840 тыс. 286 рублей. Пензячка оказалась на скамье подсудимых. Ее приговорили к 2 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима.

