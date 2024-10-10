Сетевое издание|18+|Четверг|10 окт 2024|09:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Сердобске пенсионер из ревности ударил собутыльника ножом

Печать
Telegram

69-летний житель Сердобска может лишиться свободы: ему инкриминируется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Жертвой пенсионера стал 40-летний горожанин, который после произошедшего подал заявление в полицию.

Участковый уполномоченный прибыл по адресу, где проживает агрессивный сердобчанин. Хозяин жилища не стал отпираться и рассказал, что стало причиной конфликта.

По его словам, накануне они вместе с приятелем распивали спиртные напитки, и в это время пришла бывшая сожительница пенсионера. Он приревновал женщину к младшему приятелю и несколько раз ударил его ножом.

«Возбуждено уголовное дело», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте