В Сердобске пенсионер из ревности ударил собутыльника ножом

69-летний житель Сердобска может лишиться свободы: ему инкриминируется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.
Жертвой пенсионера стал 40-летний горожанин, который после произошедшего подал заявление в полицию.
Участковый уполномоченный прибыл по адресу, где проживает агрессивный сердобчанин. Хозяин жилища не стал отпираться и рассказал, что стало причиной конфликта.
По его словам, накануне они вместе с приятелем распивали спиртные напитки, и в это время пришла бывшая сожительница пенсионера. Он приревновал женщину к младшему приятелю и несколько раз ударил его ножом.
«Возбуждено уголовное дело», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.
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