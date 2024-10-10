В Сердобске пенсионер из ревности ударил собутыльника ножом

10.10.2024 | 08:30

69-летний житель Сердобска может лишиться свободы: ему инкриминируется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Жертвой пенсионера стал 40-летний горожанин, который после произошедшего подал заявление в полицию.

Участковый уполномоченный прибыл по адресу, где проживает агрессивный сердобчанин. Хозяин жилища не стал отпираться и рассказал, что стало причиной конфликта.

По его словам, накануне они вместе с приятелем распивали спиртные напитки, и в это время пришла бывшая сожительница пенсионера. Он приревновал женщину к младшему приятелю и несколько раз ударил его ножом.

«Возбуждено уголовное дело», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.