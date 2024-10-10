Кузнечанин позволил фирме красть электричество и попал под суд

10.10.2024 | 09:48

40-летнего жителя Кузнецка, бывшего сотрудника ресурсоснабжающей организации, осудили за коммерческий подкуп.

Мужчина работал начальником отдела учета и контроля потребленного электричества. С 2021 по 2022 год он брал деньги от мастера службы воздушных линий за непроведение проверки определенного ООО, позволяя фирме безучетно потреблять электроэнергию, а также как благодарность за покровительство.

Всего кузнечанин «заработал» таким образом 160 000 рублей.

В свою очередь, мастер службы воздушных линий ресурсоснабжающей организации систематически, с октября 2021 года по июль 2023-го, получал вознаграждение от представителя этого ООО за возможность похищать электроэнергию. Специалист пообещал, что будет занижать показания прибора учета, в действительности же ничего не делал.

Общая сумма вознаграждения, оказавшаяся у мастера, составила 625 000 рублей. Пока уголовное дело, возбужденное в отношении него, расследуется.

Начальник отдела после обвинения в коммерческом подкупе лишился машины, мотоцикла, доли в двух квартирах. Их арестовали по ходатайству следователя в обеспечительных целях. Общая стоимость имущества более 2 млн рублей, рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Свою вину кузнечанин признал.

«Ему назначено наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 160 000 рублей», - добавили в пресс-службе УФСБ по региону.

Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.