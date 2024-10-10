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Криминал

41 удар ножом: жителя Каменки осудили за расправу над пенсионеркой

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44-летнего жителя Каменки осудили за жестокую расправу над 72-летней пенсионеркой. Женщина пыталась помешать ему обокрасть свой дом.

В ночь на 16 июля 2023 года пьяный горожанин пришел к жительнице улицы Заречной, которой раньше помогал по хозяйству. Он постучал, ответа не было.

Через открытую форточку на кухне мужчина залез в дом и украл из сумки хозяйки 5 000 рублей, а когда попытался уйти, пенсионерка его заметила и сказала, что вызовет полицию.

Тогда разбойник взял со стола нож и 41 раз ударил им владелицу дома по разным частям тела. Женщина скончалась, а преступник забрал ноутбук с комплектующими, калькулятор, телевизионные кабели общей стоимостью более 5 158 рублей и уехал в Белинский район к родственнице.

На следующий день знакомая пенсионерки стала переживать, что та не выходит на связь, и вызвала сотрудников МЧС. Спасатели обнаружили тело погибшей.

Убийцу задержали, он во всем признался и раскаялся.

«Виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года», - рассказали в Пензенском областном суде.

Кроме того, с горожанина взыскали 2 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу сына погибшей и затраты на погребение - около 193 000 рублей, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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Источник — фото Пензенского областного суда
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