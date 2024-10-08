Пензенца отправили в колонию за повторный угон машины бабушки

08.10.2024 | 20:59

22-летний житель Пензы отправится в колонию общего режима за угон автомобиля Renault Logan SR у своей бабушки. Ранее молодой человек уже был судим.

Преступление было совершено днем 11 мая. Пензенец воспользовался отсутствием родственницы, отыскал в ее квартире на улице Терновского ключи от автомобиля, припаркованного у подъезда, и угнал его.

Пожилая женщина обратилась в полицию. Ночью 12 мая ее внука задержали на Бекешской сотрудники ДПС. Оказалось, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения.

«Вину в совершении преступления подсудимый признал и пояснил, что умысла на хищение автомобиля у него не было - он хотел только покататься», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Первомайский районный суд учел, что молодой человек повторно управлял машиной, будучи пьяным, и уже угонял этот Renault. Бабушка на заседании попросила строго не наказывать внука. В итоге пензенца приговорили к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

«Посчитав приговор чрезмерно суровым, осужденный подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - уточнила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.