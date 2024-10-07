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Криминал

В Каменке пенсионер пошел под суд за толстолобиков, карасей и сазана

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66-летний житель Каменки, ранее не преступавший закон, оказался на скамье подсудимых. На нее мужчину привела страсть к рыбалке.

В ночь на 10 июня мужчина прибыл на Левашовский пруд на реке Липлейке близ села Троицкого Каменского района. Там с помощью надувной лодки он раскинул сеть длиной 65 и высотой 1,8 м.

«С помощью этого запрещенного законодательством орудия лова он незаконно выловил в период нереста 4 толстолобиков, 4 карасей и 1 сазана, причинив экологический вред биосфере пруда и ущерб водным биологическим ресурсам Волго-Камского территориального управления Росрыболовства на сумму 11 250 рублей», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Рыбака задержали сотрудники полиции, проводившие рейд против браконьеров. Он признал вину и возместил ущерб.

Тем не менее суд приговорил его к 140 часам обязательных работ. Кроме того, у пенсионера-браконьера конфисковали в доход государства лодку и весла как средства незаконного вылова биологических ресурсов.

Приговор пока не вступил в силу.

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Источник — фото pxhere.com
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