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Криминал

Операция «Мак-2024»: в регионе выявили 48 преступлений за 4 дня

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Пензенские полицейские провели на территории региона операцию «Мак-2024». Она была направлена на борьбу с распространением наркотиков растительного происхождения.

Мероприятие длилось четыре дня - с 9 по 13 сентября. За это время зарегистрировано 48 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, изъято более 9 килограммов наркотиков.

Также составлено 68 протоколов об административных нарушениях.

Операция «Мак-2024»: в регионе выявили 48 преступлений за 4 дня

«В ходе осмотров приусадебных и земельных участков на территории области выявлено 67 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений», - сообщил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Операция «Мак-2024»: в регионе выявили 48 преступлений за 4 дня

У 59-летнего жителя Сердобского района было найдено и изъято более 6 килограммов марихуаны. По этому факту возбудили уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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