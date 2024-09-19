Сетевое издание|18+|Четверг|19 сен 2024|21:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Мордовии вынесли приговор церковному вору из Нижнего Ломова

Печать
Telegram

В Мордовии суд вынес приговор 46-летнему жителю Нижнего Ломова, который дважды обворовал храм в городе Краснослободске.

Вечером 28 июня мужчина автостопом приехал из Пензенской области в Краснослободск. Переночевать было негде, и он залез через окно в Успенскую церковь, где до утра проспал на лавке. А пробудившись, сложил в пакеты 3 бутылки вина, 3 пачки церковного угля, 10 коробочек ладана и смолы, 2 пачки венчальных свеч и немного денег.

Ущерб, нанесенный храму, был оценен в сумму более 5 тыс. рублей.

Одна из работниц заметила подозрительного «прихожанина» и сообщила полицейским, в какую сторону тот направился. Его задержали на одной из улиц Краснослободска и изъяли украденное.

Оказалось, что 8 лет назад нижнеломовец привлекался к уголовной ответственности за кражу из той же церкви.

«Суд приговорил виновного к 1 году и 6 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы», - сообщили в прокуратуре Республики Мордовия.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото МВД по Республике Мордовия
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте