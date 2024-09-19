В Мордовии вынесли приговор церковному вору из Нижнего Ломова

19.09.2024 | 20:56

В Мордовии суд вынес приговор 46-летнему жителю Нижнего Ломова, который дважды обворовал храм в городе Краснослободске.

Вечером 28 июня мужчина автостопом приехал из Пензенской области в Краснослободск. Переночевать было негде, и он залез через окно в Успенскую церковь, где до утра проспал на лавке. А пробудившись, сложил в пакеты 3 бутылки вина, 3 пачки церковного угля, 10 коробочек ладана и смолы, 2 пачки венчальных свеч и немного денег.

Ущерб, нанесенный храму, был оценен в сумму более 5 тыс. рублей.

Одна из работниц заметила подозрительного «прихожанина» и сообщила полицейским, в какую сторону тот направился. Его задержали на одной из улиц Краснослободска и изъяли украденное.

Оказалось, что 8 лет назад нижнеломовец привлекался к уголовной ответственности за кражу из той же церкви.

«Суд приговорил виновного к 1 году и 6 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы», - сообщили в прокуратуре Республики Мордовия.