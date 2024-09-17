Разговор по телефону обошелся жительнице области в 2 миллиона

17.09.2024 | 10:04

В Пензенской области люди продолжают доверять незнакомцам и терять деньги. Очередной жертвой мошенников стала жительница Неверкинского района, лишившаяся более 2 млн рублей.

В конце августа женщина приняла звонок от мужчины, который представился силовиком. Он заявил, что кто-то хочет украсть ее деньги, поэтому нужно срочно принять меры - отправить сбережения на безопасный счет.

Сельчанка поверила и последовала инструкциям. Вначале она перечислила по названным реквизитам 1,5 млн рублей, а затем еще 300 тысяч.

Но через день женщине снова позвонил мошенник и сообщил, что теперь на нее пытаются оформить кредит. Он уговорил местную жительницу самой взять деньги у банка и так же отправить всю сумму. Жертва лишилась еще 450 тысяч.

«В итоге потерпевшая перевела более 2 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Олег Курышов.

Преступников ищут.

Полицейские посоветовали жителям Пензенской области быть внимательными, сбрасывать звонок, если они сомневаются в личности говорящего, обращаться по всем вопросом, связанным с финансами, в банк.