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Криминал

В Вадинском районе воры оставили жителей села без интернета

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В Вадинском районе осудили двоих охотников за металлом, которые оставили жителей села Рахмановка без интернета.

В мае этого года мужчины (один местный, 36-летний безработный, другой - уроженец Земетчинского района, 31-летний, ранее судимый) решили украсть кабель связи.

Встретились ночью, топором поочередно срубили деревянные опоры и сняли 160 метров кабеля. Потом подожгли добычу, чтобы полимерная обмотка оплавилась, а на следующий день сдали украденное в пункт приема металлолома в Земетчине, выручив более 9 000 рублей. Деньги разделили поровну.

«В результате преступных действий оператору связи причинен ущерб на сумму свыше 11 тысяч рублей. Кроме того, жители Рахмановки Вадинского района на 3 дня остались без доступа к сети Интернет», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

В суде злоумышленники полностью признали вину, ущерб они возместили.

Их приговорили к исправительным работам сроком от 10 месяцев до 1 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

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