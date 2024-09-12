В Вадинском районе воры оставили жителей села без интернета

12.09.2024 | 13:47

В Вадинском районе осудили двоих охотников за металлом, которые оставили жителей села Рахмановка без интернета.

В мае этого года мужчины (один местный, 36-летний безработный, другой - уроженец Земетчинского района, 31-летний, ранее судимый) решили украсть кабель связи.

Встретились ночью, топором поочередно срубили деревянные опоры и сняли 160 метров кабеля. Потом подожгли добычу, чтобы полимерная обмотка оплавилась, а на следующий день сдали украденное в пункт приема металлолома в Земетчине, выручив более 9 000 рублей. Деньги разделили поровну.

«В результате преступных действий оператору связи причинен ущерб на сумму свыше 11 тысяч рублей. Кроме того, жители Рахмановки Вадинского района на 3 дня остались без доступа к сети Интернет», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

В суде злоумышленники полностью признали вину, ущерб они возместили.

Их приговорили к исправительным работам сроком от 10 месяцев до 1 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства.