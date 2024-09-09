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Криминал

В Пензе мужчина угнал открытый ВАЗ-2107 с ключами в замке

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28-летний бессоновец угнал чужой ВАЗ-2107, чтобы доехать до Самары, но попался на глаза сотрудникам Госавтоинспекции. Его остановили на трассе по пути в другой город.

Это случилось в ночь с 28 на 29 августа. В Пензе на улице Ульяновской мужчина выпивал в квартире у знакомых, а когда вышел из подъезда, увидел припаркованную машину с ключами в замке зажигания. Бессоновец дернул дверь, и она открылась, тогда он залез внутрь, завел автомобиль и уехал.

Позднее ВАЗ был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на 644-м километре М-5. Водителя доставили в отдел полиции, где он признался, что хотел покататься и направлялся в сторону Самары, сообщил начальник отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Николай Кологоров.

В Пензе мужчина угнал открытый ВАЗ-2107 с ключами в замке

Возбуждено уголовное дело.

В Пензе мужчина угнал открытый ВАЗ-2107 с ключами в замке

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Машину вернули владельцу.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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