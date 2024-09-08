Житель Спасска не захотел лишиться связи и потерял почти 1 млн рублей

08.09.2024 | 12:54

42-летнего жителя Спасска обманули мошенники, используя известную схему с продлением действия сим-карты.

Мужчине позвонил незнакомец, представился оператором связи и предупредил, что срок договора на сим-карту скоро истечет. Для продления действия документа он попросил горожанина продиктовать код из СМС-сообщения.

Мужчина выполнил инструкцию, а вскоре ему позвонил другой неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он рассказал, что аферисты взяли на имя горожанина кредит и теперь пытаются похитить деньги с его счета.

Чтобы уберечь средства, «сотрудник банка» попросил оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Заявитель не догадывался, что общается со злоумышленником, и выполнил инструкции звонившего. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил почти один миллион рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает личности злоумышленников.