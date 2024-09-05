Сетевое издание|18+|Четверг|5 сен 2024|19:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

В Каменке оставили под стражей мужчину, по чьей вине погиб котенок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Житель Каменки, обвиняемый в жестоком обращении с котенком, останется под стражей. Такое решение принял городской суд.

14 мая в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он стукнул 2-месячного котенка о батарею; получив удар, животное погибло. Все это произошло на глазах у малолетних детей.

Сначала горожанину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он был допрошен и признал вину. Однако затем мужчина скрылся от органов предварительного расследования, и его объявили в розыск.

«12 августа местонахождение обвиняемого было установлено, он был задержан. 13 августа в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 26 суток, то есть по 7 сентября», - рассказали в пресс-службе Каменского городского суда.

5 сентября меру пресечения продлили до 7 октября. Суд принял во внимание, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в настоящее время не работает, не имеет постоянного источника дохода и объявлялся в розыск.

«Имеются все основания полагать, что он, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, чем воспрепятствовать производству по делу», - пояснили в пресс-службе.

За жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, жителю Каменки грозит до 5 лет лишения свободы.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте