В Каменке оставили под стражей мужчину, по чьей вине погиб котенок

05.09.2024 | 19:03

Житель Каменки, обвиняемый в жестоком обращении с котенком, останется под стражей. Такое решение принял городской суд.

14 мая в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он стукнул 2-месячного котенка о батарею; получив удар, животное погибло. Все это произошло на глазах у малолетних детей.

Сначала горожанину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он был допрошен и признал вину. Однако затем мужчина скрылся от органов предварительного расследования, и его объявили в розыск.

«12 августа местонахождение обвиняемого было установлено, он был задержан. 13 августа в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 26 суток, то есть по 7 сентября», - рассказали в пресс-службе Каменского городского суда.

5 сентября меру пресечения продлили до 7 октября. Суд принял во внимание, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в настоящее время не работает, не имеет постоянного источника дохода и объявлялся в розыск.

«Имеются все основания полагать, что он, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, чем воспрепятствовать производству по делу», - пояснили в пресс-службе.

За жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, жителю Каменки грозит до 5 лет лишения свободы.