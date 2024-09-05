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Криминал

Избил женщину бутылкой: пензенца отправили в колонию на 9 лет

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В Пензе осудили 41-летнего мужчину, которого признали виновным в смерти 40-летней сожительницы.

Днем 24 апреля этого года пара выпивала в квартире на улице Терновского. После застолья во время выяснения отношений горожанин ударил женщину сначала рукой по лицу, а потом дважды стеклянной бутылкой по голове.

Когда пострадавшая потеряла сознание, пензенец испугался и обратился за помощью к медикам ближайшей больницы. Однако поставить женщину на ноги не удалось: через несколько дней она скончалась в лечебном учреждении.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. На время следствия его взяли под стражу.

 

«Ранее он уже был судим за убийство, кражу, грабеж и угрозу убийством, в связи с чем судом обстоятельством, отягчающим наказание, признан особо опасный рецидив», - отметила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

 

В итоге горожанина приговорили к 9 годам колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

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