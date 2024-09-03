В Пензе помогут вдове, чей муж погиб после драки с мигрантами

03.09.2024 | 11:43

Жительница Пензенской области пытается добиться справедливого наказания для людей, по вине которых погиб ее муж.

В октябре 2020 года в Пензе на мужчину напали гости города из дальнего зарубежья. Его избили, а после бросили в Суру. Пострадавшего вытащили из реки, позже он скончался.

Злоумышленников нашли и осудили, признав виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Приговор вступил в силу, однако сейчас пересматривается в кассационном порядке.

В соцсетях вдова выразила опасение, что мигранты могут уйти от наказания. На ее обращение отреагировал глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по всем доводам, озвученным пострадавшей.

«Женщина приглашена на личный прием для оказания ей помощи в обжаловании приговора по уголовному делу», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.