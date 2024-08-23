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Криминал

Пензенец не смог снять деньги в банкомате и обворовал кофейню

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Сломанный банкомат в торговом центре подтолкнул 34-летнего пензенца к преступлению. Он не смог снять деньги с карты и обворовал кофейню.

Пензенец не смог снять деньги в банкомате и обворовал кофейню

Горожанин пришел в ТЦ в Октябрьском районе около 4:00 и, обнаружив неработающий терминал, решил найти деньги в другом месте. Его внимание привлекла кофейня без персонала. Злоумышленник подошел к ящику стола, вытащил более 17 тысяч рублей и скрылся. Однако действия вора попали на запись камеры видеонаблюдения.

«Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в областном УМВД.

Пензенец не смог снять деньги в банкомате и обворовал кофейню

Теперь он может лишиться свободы на 5 лет.

Ранее в Пензе трое местных жителей обокрали промышленное предприятие. Они вывезли из цеха 80 коробок со стретч-пленкой. Ущерб составил почти 200 тысяч рублей.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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