Житель Каменки влез в дом пожилой женщины и зарезал ее за 5 000 рублей

20.08.2024 | 11:41

44-летний житель Каменки обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Он предстанет перед судом за убийство, сопряженное с разбоем, и кражу с незаконным проникновением в жилище.

В ночь на 16 июля 2023 года пьяный горожанин пришел к дому 72-летней жительницы улицы Заречной, которой раньше помогал по хозяйству. Он постучал, ответа не было.

Решив, что никого нет дома, он влез в форточку на кухне и вытащил из сумки 5 000 рублей. И в этот момент его застала хозяйка.

Испугавшись, что она сообщит о произошедшем в полицию, разбойник схватил нож и несколько раз ударил пенсионерку. Она скончалась на месте. А преступник забрал ноутбук с комплектующими, калькулятор и кабели общей стоимостью более 5 тысяч рублей и покинул дом.

На следующий день он уехал в Белинский район к своей родственнице. Там его и задержали правоохранители.

«Во время предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.