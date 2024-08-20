Сетевое издание|18+|Вторник|20 авг 2024|13:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Житель Каменки влез в дом пожилой женщины и зарезал ее за 5 000 рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


44-летний житель Каменки обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Он предстанет перед судом за убийство, сопряженное с разбоем, и кражу с незаконным проникновением в жилище.

В ночь на 16 июля 2023 года пьяный горожанин пришел к дому 72-летней жительницы улицы Заречной, которой раньше помогал по хозяйству. Он постучал, ответа не было.

Решив, что никого нет дома, он влез в форточку на кухне и вытащил из сумки 5 000 рублей. И в этот момент его застала хозяйка.

Испугавшись, что она сообщит о произошедшем в полицию, разбойник схватил нож и несколько раз ударил пенсионерку. Она скончалась на месте. А преступник забрал ноутбук с комплектующими, калькулятор и кабели общей стоимостью более 5 тысяч рублей и покинул дом.

На следующий день он уехал в Белинский район к своей родственнице. Там его и задержали правоохранители.

«Во время предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте