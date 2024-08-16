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Криминал

Вынесен приговор шоферу фуры, врезавшемуся в автобус с людьми

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В четверг, 15 августа, в Нижнем Ломове вынесли приговор гражданину Киргизии, ставшему виновником автокатастрофы.

Трагедия произошла 13 января 2023 года. Дальнобойщик на грузовом автомобиле Mercedes ехал из Москвы в Кыргызстан. В Нижнеломовском районе, на 559-м километре федеральной трассы М-5, он не справился с управлением и многотонная фура врезалась в микроавтобус Volkswagen, перевозивший рабочих группы компаний «Дамате» из Пензы в Нижнеломовский район.

Водитель и один из пассажиров автобуса погибли на месте. Еще трое пассажиров получили травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании шофер большегруза не признал вину и утверждал, что микроавтобус выехал на его полосу движения, он пытался остановиться, но фуру занесло на встречку. Однако доказательства опровергли эти доводы.

Виновника гибели и увечья людей приговорили к 5 годам колонии-поселении и на 2 года и 6 месяцев лишили права управлять транспортными средствами.

«До вступления приговора в законную силу осужденный заключен под стражу», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

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Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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