Пензенец забрал у пенсионерок 2 млн рублей и перевел мошенникам

15.08.2024 | 09:47

В Пензе задержали 35-летнего дроп-курьера. Он забирал у пенсионерок деньги и отправлял мошенникам.

Обман пензячек происходил по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Их пугали несуществующей аварией, виновниками которой якобы стали близкие. Чтобы членов семьи не наказали, нужно было заплатить. Женщины верили и отдавали деньги через курьера.

В общей сложности пенсионерки потеряли более 2 000 000 рублей и обратились в полицию.

Подозреваемого задержали. Он рассказал, что нашел работу в интернете. За проделанное мужчина получил 70 000 рублей.

«Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению остальных лиц, причастных к обману пензенских пенсионерок», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Дмитрий Мешалов.

Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.