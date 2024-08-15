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Криминал

Пензенец забрал у пенсионерок 2 млн рублей и перевел мошенникам

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В Пензе задержали 35-летнего дроп-курьера. Он забирал у пенсионерок деньги и отправлял мошенникам.

Пензенец забрал у пенсионерок 2 млн рублей и перевел мошенникам

Обман пензячек происходил по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Их пугали несуществующей аварией, виновниками которой якобы стали близкие. Чтобы членов семьи не наказали, нужно было заплатить. Женщины верили и отдавали деньги через курьера.

В общей сложности пенсионерки потеряли более 2 000 000 рублей и обратились в полицию.

Пензенец забрал у пенсионерок 2 млн рублей и перевел мошенникам

Подозреваемого задержали. Он рассказал, что нашел работу в интернете. За проделанное мужчина получил 70 000 рублей.

Пензенец забрал у пенсионерок 2 млн рублей и перевел мошенникам

«Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению остальных лиц, причастных к обману пензенских пенсионерок», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Дмитрий Мешалов.

Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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