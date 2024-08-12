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Криминал

В р. п. Лунино школьница с помощью телефона украла 270 тыс. рублей

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14-летняя жительница Лунинского района подозревается в краже с банковского счета. Девушка периодически приходила домой к пенсионерке в р. п. Лунино и помогала ей по хозяйству. Там она и познакомилась с потерпевшей - сестрой женщины.

С февраля по июль школьница, используя мобильный телефон жертвы, переводила деньги с ее банковского счета на свой.

«В общей сложности она похитила у женщины более 270 тысяч рублей. Похищенные денежные средства подозреваемая тратила на личные нужды», - рассказала старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств кражи. Принимаются меры к возмещению причиненного материального ущерба.

Ранее в Пензе заключили под стражу 16-летнего подростка. Юношу обвиняют в ограблении 14-летнего жителя областного центра.

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Источник — фото pixabay.com
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