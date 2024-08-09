В Камешкирском районе сосны и береза погибли от рук неизвестного лесоруба

09.08.2024 | 11:49

В Камешкирском районе незаконно вырубили деревья - 15 сосен и 1 березу. Нарушение выявили во время прокурорской проверки.

Пеньки появились в период с 10 по 24 июля в 18-м квартале Порзовского лесничества. Государственному лесному фонду нанесен ущерб в размере более 50 000 рублей.

Установить, кто спилил деревья, пока не удалось.

«Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, если эти деяния совершены в крупном размере), проводятся следственные действия», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее 63-летний житель Бековского района спилил 74 дерева в Сердобском участковом лесничестве - 57 дубов и 17 сосен на 7 миллионов рублей. Злоумышленника нашли, он во всем сознался и пояснил, что готовил дрова на зиму. Теперь мужчина находится под обязательством о явке.