Столкнул с лестницы: убийце 17-летней пензячки вынесли приговор

08.08.2024 | 10:46

26-летнего пензенца, который столкнул с лестницы свою 17-летнюю возлюбленную, отправили в колонию строгого режима. До своего совершеннолетия девушка не дожила 9 дней.

Ранее молодой человек был неоднократно судим, в том числе за угон, причинение легкого вреда здоровью, пьяную езду.

Преступление было совершено вечером 10 октября 2023-го. Пензенец со своей несовершеннолетней подругой был в гостях у знакомой на улице Рахманинова. С хозяйкой они распивали алкоголь, но в какой-то момент молодой мужчина поссорился со своей девушкой и дал пощечину.

Пара вышла выяснять отношения на лестничную клетку. Пензенец с силой толкнул возлюбленную в грудь, и она упала в проем между лестничных маршей с высоты 5-го этажа на первый, пролетев 13,2 м. От полученных травм жертва скончалась на месте.

Мужчина не пытался оказать подруге первую помощь, а сразу же покинул место происшествия, отметила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

«Осужденный вину признал частично, утверждая, что не желал наступления смерти своей девушки. В ходе ссоры в комнате общей знакомой он действительно ударил ее ладонью по щеке, а на лестничной площадке толкнул, не предполагая, что она упадет через перила вниз», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако суд признал эти доводы необоснованными, поскольку мужчина, толкая подругу в сторону проема, осознавал, чем все это может закончиться, предвидел, что возлюбленная погибнет, но остался равнодушен.

Также было установлено, что пензенец не раз угрожал своей девушке.

«При назначении наказания мужчине в качестве смягчающих обстоятельств суд учел его молодой возраст, состояние здоровья, наличие двух малолетних детей, частичное признание вины, раскаяние в содеянном. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал рецидив преступлений», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Пензенца приговорили к 8 годам лишения свободы и запретили управлять транспортными средствами на срок в 3 месяца и 12 дней.

Мужчина обжаловал решение суда, но апелляцию оставили без удовлетворения, а приговор без изменения.