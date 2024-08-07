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Криминал

Мужчина залез к зареченцу через окно и ударил его ножом

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46-летний житель Заречного пострадал от рук 48-летнего знакомого. Все случилось в квартире на проспекте Мира в конце июля.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ОВД по ЗАТО Сергея Яшкина, мужчины враждовали. В тот день старший из них пришел к младшему, чтобы выяснить отношения.

Зареченец, квартира которого расположена на 1-м этаже, разговаривать отказался и дверь мужчине не открыл.

Тогда тот забрался в жилище через окно. В руках у злоумышленника был нож, которым он 2 раза ударил хозяина в грудь и руку. Полученные травмы квалифицировали как легкий вред здоровью.

«Зареченцу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, грозит до двух лет лишения свободы», - пишет портал.

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