Подросток отдал за несостоявшийся интим 600 тысяч и признался матери

02.08.2024 | 19:19

Несовершеннолетний кузнечанин решил получить интимные услуги у профессиональной жрицы любви, но попал на мошенников.

Подросток нашел нужное, как ему показалось, объявление в интернете и позвонил по указанному номеру.

Далее ситуация развивалась по известной схеме. Собеседница потребовала предоплату, а затем юноше перезвонил мужчина и заявил, что из-за его звонка в системе произошел сбой. Он потребовал перечислить деньги для устранения неполадок, в которых якобы был виноват парень, и тот подчинился.

«Затем злоумышленник под различными предлогами убедил его осуществить еще несколько денежных переводов. После этого молодой человек сообщил о случившемся матери. Общий размер ущерба составил почти 600 000 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

39-летняя горожанка обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Теперь правоохранители разыскивают афериста, которому грозит до 6 лет лишения свободы.

Случаи, когда жители области, желая воспользоваться интим-услугами, теряют крупные суммы, нередки. Так, 37-летний пензенец, оказавшийся в такой же ситуации, как и юный кузнечанин, перевел 123 тысячи, после чего обратился в полицию.

Правоохранители предупреждают: часто «девушка по вызову» и звонящий после нее с заявлением о засбоившей системе вымогатель - один и тот же человек, мужчина, способный имитировать женский голос.