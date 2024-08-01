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Криминал

Трактор-убийца: вынесен приговор по делу о смерти жителя Золотаревки

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В Пензенском районе осудили 33-летнего тракториста, по вине которого погиб 58-летний житель Золотаревки.

Трагедия случилась на территории поселка днем 23 марта, после того как молодой мужчина завел трактор марки Т-40А.

«Забыв, что ранее оставил коробку переключения передач в положении включенной первой скорости, стоя около трактора, с помощью замка зажигания он запустил двигатель, вследствие чего произошло самопроизвольное неконтролируемое движение транспортного средства в направлении потерпевшего, стоявшего перед ним», - пояснила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

После удара мужчина упал на бревна, получил травму груди и множественные переломы ребер. 25 марта он скончался дома.

 

«Вину в причинении смерти по неосторожности осужденный признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы», - заключила Татьяна Махницкая, уточнив, что права управлять трактором он вообще не имел.

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Источник — фото областного СУ СКР
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