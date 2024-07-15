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Криминал

Сельчанин обиделся на гостя из Волгограда и решился на поджог

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В полицию Неверкинского района обратился 45-летний житель Волгограда. Он заявил, что его автомобиль подожгли.

Мужчина рассказал, что накануне происшествия распивал алкоголь с новым знакомым, именно он и совершил преступление.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель.

Сельчанин во всем сознался. Он подтвердил, что действительно пил вместе с волгоградцем и поссорился с ним. Мужчина попросил гостя области отвезти его на подработку в другой город, но получил отказ. Обидевшись, он поджег машину собутыльника со стороны топливного бака.

В итоге задняя часть автомобиля полностью сгорела, а сельчанин явился к владельцу и во всем признался.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Поджигателю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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