Вмешательство в семейную ссору едва не стоило пенсионерке жизни

29.06.2024 | 10:05

В Сердобском районе 63-летняя пенсионерка стала жертвой агрессии, пытаясь помирить супругов. Она сообщила в полицию, что 29-летний сосед угрожал лишить ее жизни.

Стражи порядка выяснили, что произошло в тот день. По словам молодого человека, он поссорился с женой. В этот момент к ним в квартиру зашла соседка. С благими намерениями она вмешалась в выяснение отношений, однако миротворческая миссия провалилась.

Глава семьи переключил внимание на соседку. Он схватил ее за шею, сильно толкнул и заявил, что убьет, рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На гневливого мужчину возбуждено уголовное дело, с него взята подписка о невыезде. За угрозу убийством ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что 28-летняя жительница Заречного застала своего бойфренда в его квартире в объятиях обнаженной женщины. Ослепленная ревностью горожанка схватила нож, отрезала сопернице клок волос и пригрозила ее зарезать.