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Криминал

В Пензе заводчане вынесли с работы детали на 1,2 млн рублей

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В Пензе семеро рабочих украли с промышленного предприятия металлические изделия на сумму более 1,2 млн рублей.

По данным УМВД России по Пензенской области, заводчане, следуя заранее продуманной схеме, выносили из цехов детали и заготовки и складировали в одном из помещений.

Оттуда мужчины перемещали украденное в кабину большегруза и увозили с территории предприятия с целью дальнейшего сбыта.

«В момент совершения очередного преступления фигуранты были задержаны сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Пензенской области совместно с региональным УФСБ России», - сообщили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — Фото УМВД
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