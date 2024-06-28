В Пензе заводчане вынесли с работы детали на 1,2 млн рублей

28.06.2024 | 11:52

В Пензе семеро рабочих украли с промышленного предприятия металлические изделия на сумму более 1,2 млн рублей.

По данным УМВД России по Пензенской области, заводчане, следуя заранее продуманной схеме, выносили из цехов детали и заготовки и складировали в одном из помещений.

Оттуда мужчины перемещали украденное в кабину большегруза и увозили с территории предприятия с целью дальнейшего сбыта.

«В момент совершения очередного преступления фигуранты были задержаны сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Пензенской области совместно с региональным УФСБ России», - сообщили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.