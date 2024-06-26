Интим-услуги: пензенец поддался на уговоры мужчины с женским голосом

26.06.2024 | 11:12

28-летний житель Пензенского района подозревается в мошенничестве. Имитируя женский голос по телефону, он предлагал услуги интимного характера.

На удочку попался 22-летний пензенец. «Отдыхал вечером дома, хотел разнообразить свой, так сказать, досуг. Нашел на сайте номер телефона, решил созвониться. Ответила девушка, представилась, обозначила цену», - рассказал горожанин.

После первого перечисления суммы его попросили оплатить страховку, затем сообщили, что посланное не дошло из-за сбоя. «Меня убедили, что, если я переведу деньги еще раз, мне либо вернутся деньги, либо окажется услуга», - добавил молодой человек.

Однако и после повторного перевода средства якобы не дошли до получателя, поэтому «девушка» предложила пензенцу воспользоваться услугой в другой день, когда ему будет удобно.

Следующим вечером он снова позвонил по тому же номеру, еще раз оплатил страховку и только после этого понял, что его обманули. Тогда-то и решил обратиться в полицию. В общей сложности он перевел злоумышленнику более 75 000 рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Он дал признательные показания, рассказал, что зарегистрировался на одном из сайтов, где разместил объявление об оказании интимных услуг. Когда ему поступил звонок от заявителя, он имитировал женский голос», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит до 5 лет лишения свободы. Нанесенный пензенцу ущерб он возместил.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавили в пресс-службе.