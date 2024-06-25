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Криминал

В Пензе бригадир украл со стройки инструменты на полмиллиона рублей

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В Пензе 34-летнего местного жителя обвиняют в краже инструментов у своего работодателя.

Мужчина был бригадиром монтажников в строительной организации. За период с 1 сентября 2023 года по 8 апреля 2024-го он похитил 14 приборов общей стоимостью более полумиллиона рублей. Они лежали в помещении, где временно находились строители.

Украденное пензенец сдавал в комиссионный магазин, а вырученные деньги тратил, как ему вздумается.

Когда в апреле мужчина не вышел на работу, подменявший его сотрудник обнаружил пропажу. Началась проверка, во время которой вычислили злоумышленника.

«Обвиняемый вину признал, ущерб возместил частично, на сумму более 400 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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