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Криминал

В р. п. Лунино братья-курьеры заработали 15 тысяч и судимость

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В рабочем поселке Лунино вынесен приговор 2 братьям из Городищенского района, решившим заработать мошенничеством.

Братья сговорились с третьим участником известной схемы «ваш родственник стал виновником аварии». 2 февраля их подельник позвонил по телефону жительнице р. п. Лунино, представился полицейским и рассказал, что невестка женщины переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей ДТП: из-за нее девушка за рулем автомобиля получила травмы. В качестве «компенсации пострадавшей» он потребовал 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Растерянная сельчанка поверила аферисту и назвала ему свой адрес. По нему и прибыли братья. Один из них остался в машине, другой явился к жертве в дом и назвался сотрудником прокуратуры. Сельчанка тут же отдала ему все, что у нее было, - 100 тысяч. Братья немедленно перевели 95 тысяч соучастнику, а 5 тысяч оставили себе.

В тот же день братья наведались еще к одной жительнице Лунинского района. От нее они удалились с 200 тысячами. Оставив себе 10 тысяч, остальное перевели подельнику.

Братья полностью признали вину. Один приговорен к 2 годам лишения свободы условно, другой - к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

«С осужденных в пользу потерпевших взысканы денежные средства в размере причиненного ущерба», - сообщили в Лунинском районном суде.

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