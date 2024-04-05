43-летний житель Пензы умер в больнице после визита зареченцев

05.04.2024 | 13:24

Присяжные признали виновными в смерти человека двух жителей Заречного, одному из которых - 20 лет, другому 37. Теперь они надолго окажутся в местах лишения свободы.

Вечером 17 сентября 2023 года зареченцы решили выяснить отношения с пензенцем, жившим на улице Богданова. Они приехали в областной центр на такси, пришли к мужчине домой и избили его руками и ногами, стараясь попасть в голову.

43-летний мужчина скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

До суда оба зареченца содержались под стражей. После того как присяжные вынесли обвинительный вердикт, суд огласил приговор.

«Младшему соучастнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, старшему - 11 лет», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.