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Криминал

Златая цепь на дубе том: гость хотел убежать с украшением хозяйки

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31-летний житель Лопатинского района едва не лишил свою подругу ювелирного украшения.

Мужчина пришел в гости к приятельнице. Радушная хозяйка накрыла на стол, и оба сели выпивать. Гость заметил, что на комоде лежит массивная золотая цепочка, и решил, что ему она нужнее, чем владелице.

«Воспользовавшись отсутствием внимания хозяйки, мужчина забрал цепочку и вышел из квартиры. Женщина сразу заметила пропажу цепочки и поняла, что к краже причастен ее знакомый. Она выбежала в коридор и стала кричать ему вслед», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На крики вышел сосед женщины. Он сумел задержать убегавшего вора, а затем вызвал полицию.

Как выяснилось, похититель драгоценности уже был судим. Теперь на него вновь возбуждено уголовное дело.

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Источник — фото pixabay.com
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