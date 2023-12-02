Пензенский подросток-курьер забрал деньги подельников и раздал долги

02.12.2023 | 12:31

В Саратове полиция задержала 16-летнего жителя Пензенской области по подозрению в обмане пенсионерки.

80-летней женщине глубокой ночью позвонила женщина и заявила, что внучка старушки толкнула ее дочь, которая теперь лежит в больнице. Незнакомка потребовала возместить расходы на лечение.

Вскоре к пенсионерке пришел молодой человек, и она отдала ему все сбережения - 800 тысяч рублей. Когда выяснилось, что никаких ЧП не случалось, бабушка обратилась в полицию.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний житель Пензенской области. Он приехал в Саратов в надежде на легкий заработок после выполнения заказа от «работодателей», полученного через Интернет.

Примечательно, что тинейджер решил не делиться с подельниками, а забрал все 800 тысяч себе. Как он пояснил в полиции, этими деньгами он погасил долги.

«Несовершеннолетний, ранее не имевший проблем с законом, стал фигурантом уголовного дела. Подростку грозит до 6 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Саратовской области.