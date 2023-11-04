В Пензе инспектор колонии пытался нелегально помочь террористу

04.11.2023 | 11:31

45-летний младший инспектор отдела безопасности одной из пензенских колоний стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в покушении на получение взятки.

«В октябре текущего года подозреваемый проносил осужденному, отбывающему срок в пенитенциарном учреждении за преступление террористической направленности, запрещенные к проносу предметы за денежное вознаграждение (10 000 рублей)», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

В следственном управлении рассказали, что инспектор договорился с осужденным о доставке за деньги еще в феврале. 22 октября он попытался выполнить свое обещание.

«Довести преступный умысел до конца сотрудник не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - уточнили в региональном СУ СКР.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется закрепление доказательственной базы.