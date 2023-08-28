В Белинском москвичка заступилась за мужа и пошла под суд

28.08.2023 | 09:21

В Белинском 46-летнюю москвичку накажут за попытку спасти 38-летнего мужа от уголовной ответственности.

По данным следствия, в июле этого года мужчина публично оскорбил и ударил участкового уполномоченного. В отношении агрессора возбудили дело по статье УК РФ.

«Утром 13 июля обвиняемая попыталась передать следователю, в производстве которого находилось данное уголовное дело, взятку в размере 10 тысяч рублей за неизбрание меры пресечения и прекращение уголовного дела», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После этого проблемы с законом появились уже у обоих супругов. Правоохранители пресекли преступные действия женщины, покусившейся на дачу взятки.

Вину в совершении коррупционного преступления она признала. Материалы по ее делу направлены в суд.

«Приговором Белинского районного суда муж жительницы Москвы признан виновным в применении насилия и публичном оскорблении полицейского, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей», - добавила Татьяна Махницкая.