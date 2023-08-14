Городищенский пенсионер выгнал жену из дома и схватился за лопату

14.08.2023 | 18:45

73-летний житель Городищенского района сначала выгнал жену из дома, а затем угрожал убить ее.

Семейная жизнь пары сопровождалась конфликтами. Наконец муж указал на дверь супруге на два года младше его и велел переезжать в другое место.

Женщина послушалась, однако ей нужно было забрать свои вещи. Через некоторое время она явилась за ними и застала мужа с новой возлюбленной.

«Мужчине не понравилось, что гражданка пришла в его дом, и между ними произошла ссора. В ходе возникшего конфликта злоумышленник стал угрожать женщине убийством штыковой лопатой», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сельчанка приняла угрозу всерьез и обратилась в полицию. В отношении агрессора возбудили уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до двух лет.