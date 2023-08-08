Жительница области отплатила сыну, учившему ее жить

08.08.2023 | 09:35

48-летняя жительница села Дмитриевка Камешкирского района предстанет перед судом за кражи, а также за то, что ударила 24-летнего сына ножом.

В апреле этого года сельчанка повадилась похищать вещи из сарая соседки. 18-го числа она вывезла оттуда 2 двери от автомобиля ГАЗ-3302, 2 алюминиевые кастрюли и ванну из черного металла. 19-го женщина вновь проникла на чужую территорию и забрала наковальню и слесарные тиски, гири массой 10 кг, 5 кг, 2 кг, 1,2 кг и 0,8 кг, металлическую сетку от кровати с уголками и металлический умывальник.

Общий ущерб, причиненный хозяйке имущества, составил 33 009 рублей.

Помогал вывозить похищенное сын злоумышленницы. Сельчанка сказала ему, что соседка разрешила забрать металлолом из своего сарая. Похищенное она сдала в пункт приема металла в районном центре.

А 16 июня женщина поссорилась с сыном. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и ударила его в живот ножом, за которым сходила на кухню.

Молодой мужчина получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

«Обвиняемая вину признала, материальный ущерб односельчанке возместила и пояснила, что решила поправить материальное положение путем сдачи на металлолом вещей проживающей в райцентре соседки. С сыном поссорилась из-за его попытки научить ее правильно жить», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, его передали в суд для дальнейшего рассмотрения.