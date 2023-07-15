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Криминал

Рекорд 2022 года побит: названа самая крупная взятка в Пензенской области

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В Пензенской области с мая по июнь число коррупционных преступлений выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Сферами, где чаще всего выявляют такие деяния, продолжают оставаться бюджет и образование.

Всего за полгода в регионе зарегистрировали 129 преступлений (124). Основную их часть выявили органы внутренних дел.

«Максимальный размер суммы взятки по статье 291 УК РФ («Дача взятки») составил 2 млн 456 тыс. рублей, что является особо крупным размером, средний размер взятки по статье 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество») составил 3 тыс. рублей», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В числе выявленных коррупционных преступлений лидирует мелкое взяточничество (40), на втором месте дача взятки (36). 19 деяний - это присвоение или растрата, 14 - мошенничество, 7 - коммерческий подкуп, столько же получение взятки.

«Зарегистрировано 4 преступления коррупционной направленности в сфере реализации национальных проектов (3 - «Здравоохранение», 1 - «Образование»), 8 преступлений коррупционной направленности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 10 - при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», - добавила Светлана Артамонова.

В 2022 году самая крупная взятка составила 2,2 млн рублей. Она предназначалась главному врачу районной больницы. Деньги давали руководитель строительной организации и его компаньоны за заключение контракта на капитальный ремонт учреждения и беспрепятственное подписание актов выполненных работ, в том числе и тех, которые на самом деле не проводились.

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