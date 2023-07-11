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Криминал

В Спасске женщина и ее новый ухажер по очереди избили бывшего мужа

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В Спасске наказали 35-летнего мужчину и его 33-летнюю сожительницу, которые поочередно избили бывшего мужа женщины.

4 апреля этого года экс-супруги поругались, что случалось часто. Новый ухажер вступился за возлюбленную и трижды ударил соперника кулаком по лицу.

На следующий день женщина снова встретилась с бывшим. Тот оказался пьяным, так что ссора была неминуема.

«Она повалила бывшего супруга на землю и ударила его два раза рукой по лицу и два раза ногой по туловищу, причинив телесные повреждения в виде пяти ссадин в проекции правого локтевого сустава, пяти ссадин в проекции левого локтевого сустава, ссадины в области крыла носа справа и ссадины на передней поверхности левого плечевого сустава», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

В итоге агрессивно настроенную пару осудили: мужчине назначили штраф в размере 7 000 рублей, женщине - 60 часов обязательных работ.

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