В Пензе недвижимость и автомобили «черных банкиров» пустят с молотка

26.04.2023 | 12:23

Вступил в силу еще один приговор, вынесенный в Пензе «черным банкирам», действовавшим в 2009-2015 годах и занимавшейся обналичиванием денег для организаций. Всего в преступной группе состоял 21 человек.

В 2009 году подпольные финансисты организовали нелегальный банк и зарегистрировали более 80 так называемых технических фирм. На их расчетные счета по различным основаниям заказчики перечисляли деньги, которые затем снимались и отдавались - за вычетом 3% комиссионного вознаграждения.

С 2009 по 2015 год объем незаконно обналиченных средств составил более 2,1 млрд рублей, а полученный участниками организованной группы доход - 94 млн 821 тыс. 965,51 руб.

Следствие и судебное разбирательство длились почти пять лет. Уголовное дело насчитывало свыше 400 томов. В августе 2021 года участникам ОПГ вынесли приговор. 6 человек отправились в колонию общего режима на срок от 2 до 4,5 года со штрафом от 400 тысяч до 800 тысяч рублей. 15 соучастников получили условное лишение свободы на срок от 2 до 3 лет и 6 месяцев.

Однако этим дело не кончилось. Прокурор Пензенской области обратился в суд с иском о взыскании с осужденных в доход бюджета Российской Федерации в солидарном порядке суммы незаконно полученного дохода. Иск был полностью удовлетворен.

Ответчики подали апелляционные жалобы, но судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда признала доводы несостоятельными и оставила решение суда первой инстанции без изменений.

«Взыскание будет обращено на арестованное имущество преступников, в том числе на 26 квартир, 6 жилых домов, 14 земельных участков, 7 иных объектов недвижимого имущества, 18 автомобилей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.