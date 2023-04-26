Сетевое издание|18+|Среда|26 апр 2023|14:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

В Пензе недвижимость и автомобили «черных банкиров» пустят с молотка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вступил в силу еще один приговор, вынесенный в Пензе «черным банкирам», действовавшим в 2009-2015 годах и занимавшейся обналичиванием денег для организаций. Всего в преступной группе состоял 21 человек.

В 2009 году подпольные финансисты организовали нелегальный банк и зарегистрировали более 80 так называемых технических фирм. На их расчетные счета по различным основаниям заказчики перечисляли деньги, которые затем снимались и отдавались - за вычетом 3% комиссионного вознаграждения.

С 2009 по 2015 год объем незаконно обналиченных средств составил более 2,1 млрд рублей, а полученный участниками организованной группы доход - 94 млн 821 тыс. 965,51 руб.

Следствие и судебное разбирательство длились почти пять лет. Уголовное дело насчитывало свыше 400 томов. В августе 2021 года участникам ОПГ вынесли приговор. 6 человек отправились в колонию общего режима на срок от 2 до 4,5 года со штрафом от 400 тысяч до 800 тысяч рублей. 15 соучастников получили условное лишение свободы на срок от 2 до 3 лет и 6 месяцев.

Однако этим дело не кончилось. Прокурор Пензенской области обратился в суд с иском о взыскании с осужденных в доход бюджета Российской Федерации в солидарном порядке суммы незаконно полученного дохода. Иск был полностью удовлетворен.

Ответчики подали апелляционные жалобы, но судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда признала доводы несостоятельными и оставила решение суда первой инстанции без изменений.

«Взыскание будет обращено на арестованное имущество преступников, в том числе на 26 квартир, 6 жилых домов, 14 земельных участков, 7 иных объектов недвижимого имущества, 18 автомобилей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте