В Пензе пенсионера-активиста забили за инициативу по установке забора

20.04.2023 | 12:57

Забор, установленный управляющей компанией на проспекте Победы, стал косвенной причиной смерти пожилого местного жителя.

Пенсионер был инициатором возведения металлического ограждения у детской поликлиники и своего дома. Однако забор очень мешал его соседу, препятствуя прямому проезду на машине. Из-за этого между мужчинами около двух лет происходили стычки: автовладелец требовал демонтировать конструкцию.

«23 декабря 2022 года пьяный 36-летний автовладелец увидел 73-летнего активиста и решил в очередной раз выяснить отношения. Он спровоцировал ссору и толкнул соседа к входу в подвал, а затем жестоко избил его ногами по голове, рукам, груди и спине», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В это время в окно выглянул внук пенсионера и увидел происходящее. Он выбежал из дома и свалил нетрезвого обидчика старика наземь. Тот, упав, ударился головой.

Обоих мужчин госпитализировали, а ночью старший из них скончался в стационаре от черепно-мозговой травмы. Младший же после выздоровления оказался на скамье подсудимых. Он признал вину и извинился перед семьей пенсионера.

Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Внуку погибшего он обязан выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и более 67 тысяч в счет возмещения материального ущерба.

«Посчитав назначенное наказание слишком суровым, осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы. Судебная коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообищила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.