В Лунине рыболов-браконьер не сумел откупиться от полиции

20.04.2023 | 08:20

45-летний житель Лунинского района оказался неудачливым рыбаком. Его задержали правоохранители в тот момент, когда он использовал незаконные средства лова рыбы.

За нарушение мужчине грозило наказание. Такие прецеденты в Пензенской области известны: как правило, нарушителям назначают штраф и обязательные работы.

Браконьер решил, что сможет откупиться от правосудия, и пошел на откровенный криминал.

«По данным следствия, днем 13 апреля подозреваемый решил дать взятку начальнику межмуниципального отдела полиции «Лунинский» за непривлечение его к административной или уголовной ответственности. С этой целью он попытался передать сотруднику полиции незаконное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Однако полицейский от мзды отказался. Взяткодателя задержали, а деньги изъял следователь во время осмотра места происшествия.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства коррупционного преступления, ведется закрепление доказательственной базы.

Любителям рыбной ловли следует помнить, что с 15 апреля по 15 июня в Пензенской области действует нерестовый запрет. В этот период можно ловить рыбу только одной поплавочной или донной удочки, на которой должно быть не более двух крючков. Кроме того, в ряде мест рыбалка вообще не разрешается.