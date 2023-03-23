В Пензе пьяный водитель бросился в пруд, убегая от инспекторов

23.03.2023 | 14:37

В Пензе любителя пьяной езды ждут колючая проволока и передвижение пешком.

Мужчину не раз задерживали за рулем в нетрезвом виде. Он уже имел судимость за это нарушение закона, но вероятность опять оказаться на скамье подсудимых не смущала его.

10 августа 2022 года пензенец вновь сел пьяным за руль. Когда же машину остановили сотрудники Госавтоинспекции, водитель неожиданно выскочил через переднюю пассажирскую дверь и бросился в пруд у 6-й городской больницы.

Когда пензенец переплыл водоем, его уже поджидал экипаж ДПС. Мокрого мужчину задержали и предложили ему пройти освидетельствование на опьянение, однако он отказался.

Служители Фемиды учли рецидив преступлений и неснятую судимость. После присоединения к еще не отбытому наказанию нового приговор таков: 1 год колонии строгого режима и лишение водительских прав на 3 года, 10 месяцев и 13 дней.