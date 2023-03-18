У пензячки выманили больше 80 тысяч под предлогом замены плиты

18.03.2023 | 19:00

«Городской сервис» с криминальным уклоном: двое неизвестных ходили по домам горожан, представлялись работниками организации с таким названием и обманывали жителей Пензы. Одной из жертв стала 82-летняя жительница Первомайского района.

«В ходе беседы с потерпевшей предложили заменить ей газовую плиту, так как ее техника устарела и не соответствует нормам безопасности. Вначале женщина отказывалась, объясняя это тем, что плита находится в хорошем состоянии. Но мужчина настаивал на своем, пояснив, что она может пострадать из-за утечки газа», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Юлия Чарная.

Пожилая женщина испугалась и согласилась. Злоумышленники озвучили стоимость работ и новой техники, не забыв сильно ее завысить, взяли деньги и приступили к делу.

«В итоге за все женщина отдала 82 500 рублей. Было установлено, что женщине купили плиту за 13 000 рублей. Во время замены потерпевшей позвонила родственница, которой женщина все рассказала, после чего девушка позвонила в полицию. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили в квартире пензячки молодых людей, , которые занимались установкой плиты. Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в отдел полиции», - рассказала Юлия Чарная.

«Сотрудниками сервиса» оказались жители соседней Мордовии. Полицейские установили, что в отношении одного из них, 1998 года рождения, уже возбуждено уголовное дело за совершение аналогичных преступлений на территории Саранска.