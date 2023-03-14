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Криминал

Пензенский мотоциклист расплатится за пьяную аварию годами неволи

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23-летний житель Пензы предстанет перед судом: по его вине погиб парень, который был несколькими годами младше.

Трагедия произошла майским вечером 2022 года. По версии следствия, нетрезвый мужчина, не имеющий водительских прав, ехал на мотоцикле «Иж-Планета» по улице Бакунина. Сзади него без мотошлема сидел 19-летний пассажир.

У перекрестка с улицей Шевченко мотоциклист не только не снизил скорость, но и игнорировал знак, запрещающий выезд с улицы Бакунина в направлении Кулакова.

«Проехав через перекресток в запрещенном для него направлении, в силу алкогольного опьянения мужчина не справился с управлением мотоциклом и совершил наезд на правый бордюрный камень, после чего произошло опрокидывание транспортного средства», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Пассажир упал на тротуар и получил травмы, от которых скончался на месте ДТП.

С виновника гибели юноши взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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Источник — фото pixabay.com
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