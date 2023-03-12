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Криминал

Сына депутата подозревают в убийстве молодого пензенца

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Сына депутата Госдумы, хоккеиста Артема Иванюженкова подозревают в убийстве 23-летнего уроженца Пензенской области Евгения Ш.

Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в подмосковном кафе. Хоккеист и пензенец отдыхали в разных компаниях. Под утро между гостями заведения произошел конфликт, во время которого Евгения ударили ножом в грудь. Парень в итоге скончался, спасти его не удалось.

«О том, что именно Артем Иванюженков нанес смертельное ранение гостю заведения, говорят несколько свидетелей», - пишет Telegram-канал.

Главный подозреваемый скрылся с места происшествия, он не попытался оказать раненому помощь.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, каждого участника конфликта проверят на причастность к убийству. Артем Иванюженков задержан.

Артем - сын депутата Госдумы от фракции КПРФ Бориса Иванюженкова, который представляет Московскую область и является первым заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту.

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