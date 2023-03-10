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Криминал

Пензенец грозился убить полицейского вилами и топором

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В Лунинском районе осудили пензенца, который угрожал убийством отцу и полицейскому.

Все случилось 28 ноября 2022 года. Житель областного центра приехал к отцу в деревню Карауловку. Как водится, родственники выпили, а потом поссорились, и гость схватился за нож.

«Он подошел к отцу на расстояние менее 1 метра и, направив лезвие ножа в область брюшной полости потерпевшего, стал высказывать в его адрес угрозы убийством», - рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Испугавшийся сельчанин вызвал полицию, из-за чего сын стал еще более агрессивным.

Когда прибыл участковый, пензенец пошел в сарай, достал вилы и начал угрожать расправой правоохранителю, направив острие в его сторону.

Отец вырвал вилы из рук сына и убрал их в сторону. Но тот не успокоился, схватил деревянный брусок и стал размахивать им перед участковым.

«После этого сотрудник полиции, пытаясь отобрать брусок, обхватил мужчину руками в области нижних конечностей, однако гражданин умышленно нанес сотруднику полиции несколько ударов кулаком правой руки в область левого уха, причинив телесное повреждение в виде ушиба мягких тканей левой ушной раковины, которое расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека», - добавили в пресс-службе.

Позднее в суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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