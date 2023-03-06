16-летний юноша обманул доверие зареченца и попал под следствие

06.03.2023 | 08:36

Зареченский межрайонный следственный отдел расследует уголовное дело, фигурантом которого стал 16-летний подросток.

Юношу подозревают в краже с банковского счета.

Согласно материалам следствия, подросток в конце февраля был в гостях у родственника и воспользовался его доверием.

«Используя свой сотовый телефон, обладая доступом к личному кабинету потерпевшего в мобильном банке, подозреваемый перевел с его банковских карт около 10 500 рублей, потратив их впоследствии на личные нужды», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Также решается вопрос о постановке юноши на учет в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.